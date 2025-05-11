Siirt'te Yılın İlk Mercimek Hasadı Yapıldı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde, kırmızı mercimek hasadı başladı. Ancak çiftçiler, düzensiz yağışlar nedeniyle mercimeklerin boyunun önceki yıllara göre daha kısa kaldığını belirtti.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde yılın ilk mercimek hasadı yapıldı.
Güneydoğunun önemli hububat merkezlerinden biri olan Siirt'te kırmızı mercimek hasadına başlandı. Tulumtaş köyünde yapılan hasatta çiftçiler, düzensiz yağışlar nedeniyle mercimek boyunun geçen yıllara göre daha kısa kaldığını söyledi. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi