Siirt'te Yeni Teşvik Sistemi ve Finansmana Erişim Sorunlarına Dikkat Çekildi

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası ile Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) iş birliğinde, Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi ve Yeni Teşvik Sistemi'ne ilişkin bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu, özellikle son dönemde iş dünyasının karşı karşıya kaldığı en önemli sorunlardan biri finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar olduğunu söyledi. Yetersiz kredi limitleri ve yüksek faiz oranları, yatırımların önünü kesmekte, işletmelerin büyümesini ciddi şekilde engellemekte olduğunu belirten Kuzu, finansal baskının her geçen gün arttığı bu ortamda üretim ve istihdam hedeflerini gerçekleştirmek neredeyse imkansız hale gelmekte olduğunu kaydetti.

Bu noktada makul şartlarda ve işletmeleri destekleyen bir finansman modeli herkesin ortak beklentisi olduğunu söyleyen Kuzu, "Vergi sistemimizde adaletin ve sadeliğin hakim olması, iş dünyamız açısından büyük önem taşımaktadır. Vergilerin sadeleştirilmesi, mükelleflerin yükünün azaltılması ve sürdürülebilirlik ilkelerinin gözetilmesi; hem devletimizin gelirlerini artıracak, hem de firmalarımızın nefes almasını sağlayacaktır. İlimizde de devam eden kamu yatırımlarının hızla tamamlanması ve bu yatırımlar için gerekli maddi kaynakların ivedilikle sağlanması, üyelerimizin haklı bir beklentisidir. Tüm bu adımların atılması halinde; ilimizde üretim artacak, yatırımlar çeşitlenecek, istihdam güçlenecek ve ihracat hacmimiz daha da büyüyecektir. Bizler, devletimizin uygulayacağı maliye ve ekonomi politikalarını sonuna kadar desteklemekteyiz. Çünkü biliyoruz ki, güçlü bir Türkiye ancak güçlü şehirlerle mümkün olacaktır" dedi.

Toplantı DİKA Genel Sekreteri Aykut Aniç'in yaptığı sunumla sona erdi. Toplantıya, üyelerin yanı sıra kurum müdürleri ve davetliler katıldı. - SİİRT