Siirt'te Klima Satışları Rekor Seviyeye Ulaştı

Siirt'te Klima Satışları Rekor Seviyeye Ulaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'te sıcak havaların etkisiyle klima taleplerinde ciddi bir artış yaşanıyor. Bayiler siparişleri karşılamakta zorlanırken, montaj servislerinde de yoğun bekleme süreleri oluştu.

Siirt'te kavurucu sıcaklar hayatı olumsuz etkilerken klima satışları rekor seviyeye ulaştı. Bayiler talepleri karşılamakta zorlanırken, montaj servislerinde de yoğunluk yaşanıyor.

Termometrelerin gündüz saatlerinde 40 derecenin üzerine çıktığı kentte, vatandaşlar serinlemenin yolunu klima almakta buldu. Kentteki elektronik eşya bayileri, yoğun talep nedeniyle siparişleri karşılamakta zorlanıyor. Bayilerdeki yoğunluğun yanı sıra montaj servislerinde de ciddi bir bekleme süresi oluştu. Klimasını alan vatandaşlar, servis ekiplerindeki iş yükü nedeniyle günlerce montaj sırası beklemek zorunda kalıyor.

İş yerine klima alan ve günlerce montajını bekleyen esnaf Yunus Atun, "Bu sene havalar olağanüstü sıcak geçti. İş yerimize klima almak zorunda kaldık. Fakat klimayı 10 gün önce satın almamıza rağmen servis yoğunluğu nedeniyle ancak bugün taktırabildik. Mecburen bekledik. İnşallah artık biraz serinleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Bayii çalışanı Zekeriya Altınkum ise rekor talepten dolayı kadrolarını genişlettiklerini söyledi. Altınkum, "Son 15 gündür inanılmaz bir yoğunluk yaşıyoruz. Onlarca klima satışı ve montajı gerçekleştirdik. Bu yoğunluğu karşılayabilmek için satış ekibimizi iki katına, montaj ekibimizi ise dört katına çıkardık. Buna rağmen talepleri yetiştiremiyoruz. Yıllardır bu sektördeyiz ama ilk kez böyle bir durumla karşılaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Klima ustası Veysel Yıldız, sıcak havaların montaj talebini katladığını belirterek, "Aşırı sıcaklardan dolayı vatandaşlar sürekli klima montajı talep ediyor. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ancak yoğunluk çok fazla. Hava sıcaklığı 50 dereceye yaklaşmış durumda. Allah hepimize sabır versin, bir an önce bu sıcakların dinmesini temenni ediyoruz" dedi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Muhittin Böcek'in oğlu havalimanında gözaltına alındı

Tutuklu başkanın oğlu havalimanında gözaltına alındı
Meclis'in önünde beyaz Toros'u ateşe veren şahıs 'Cinali Grubu'yla bağlantılı çıktı

TBMM önünde beyaz Toros'u ateşe veren şahıs tanıdık çıktı
Devlet Bahçeli: Selahattin Yılmaz ülküdaşımdır, suçsuz olduğu anlaşılacak

Bahçeli tutuklanan Selahattin Yılmaz'a sahip çıktı: O benim ülküdaşım
Türkstar yarışmasıyla tanınmıştı! Ergün'ün son hali şaşırtıcı

Şöhreti ıskalayan Ergün yıllar sonra sokakta böyle görüntülendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nişanda horon şov: Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka piste çıktı

Ünlü oyuncudan ablasının düğününde horon şov
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.