Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden "sistemlerde kesinti yaşandığı" iddialarına ilişkin açıklama

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), sistemlerin servis dışı kaldığı veya duraksadığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve son 4 günlük süreçte ruhsat, lisans, denetim, ödeme, yolcu hakları, hava aracı ve resmi havacılık işlemlerinin dijital olarak yürütüldüğü KDM-ERP sistemi üzerinde, 17 bin 327 kullanıcı girişinin başarılı şekilde tamamlandığını ve bu girişler neticesinde toplam 603 bin 573 işlemin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, SHGM'nin havacılık faaliyetlerinin emniyet ve güvenliğini sağlamak amacıyla görev yapan düzenleyici ve denetleyici bir kamu otoritesi olduğu ve bu çerçevede, faaliyetler ve yöneticiler hakkında yapılan asılsız ve mesnetsiz paylaşımların, havacılık emniyeti ve güvenliği gibi son derece kritik iki temel unsuru hedef aldığı ve kamuoyunda yanlış algı oluşturma potansiyeli taşıdığı aktarıldı.

Dijitalleşme çalışmalarının temelini oluşturan Kurumsal Dönüşüm Modeli'nin (KDM), KDM-ERP, KDM-ORG (eğitim, sınav, sertifikasyon, görev takvimi, toplu ve bireysel eğitim/sınav ödemeleri ile toplu ve bireysel eğitim/sınav planlamalarının ve kullanıcı gelişim süreçlerinin dijital olarak yürütüldüğü sistem) ve çeşitli destekleyici servislerden oluşan bütünleşik bir yapı olarak hayata geçirildiği belirtilen açıklamada, söz konusu sistemlerin servis dışı kaldığı veya duraksadığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve uygulamaya alınan bahse konu yeni model sayesinde geçmişte aylar sürebilen birçok işlemin, çok daha kısa sürelerde gerçekleştirilebildiği vurgulandı.

"İşlemler kesintisiz şekilde yürütülmeye devam etti"

Gerçekleştirilen dijital dönüşüm çalışmalarının, kurumsal süreçlerin hızlandırılması, hizmet kalitesinin artırılması ve havacılık sektörüne sunulan hizmetlerin daha etkin, verimli ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi açısından önemli kazanımlar sağladığının altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu sistemlerde kesinti yaşandığı veya hizmetin tamamen durduğu iddia edilen son 4 günlük süreçte dahi KDM-ERP sistemi üzerinde, 17 bin 327 kullanıcı girişi başarılı bir şekilde tamamlanmış ve bu girişler neticesinde toplam 603 bin 573 işlem gerçekleştirilmiştir. Aynı süreçte, 312 adet ruhsat, lisans, onay ve benzeri havacılık işlemlerine ilişkin başvuru alınmış, 460 lisans işlemi ve 35 ruhsat işlemi tamamlanmış, ayrıca 486 yolcu şikayeti sisteme iletilerek değerlendirmeye alınmıştır. Aynı süreçte, KDM-ORG sistemi üzerinden 14 bin 336 kullanıcı girişi gerçekleştirilmiş ve 740 adet yeni kullanıcı kaydı oluşturulmuştur. Bunun yanı sıra, 2 bin 169 adet eğitim/sınav başvurusu alınmış, 727 adet online ve gözetmenli online sınav yapılmış ve 2 bin 142 adet sertifika oluşturulmuştur. Bu veriler açıkça göstermektedir ki iddia edilen süre zarfında sistemlerde herhangi bir kesilme yaşanması veya sistemlerin tamamen durması söz konusu olmamış, aksine Genel Müdürlüğümüz dijital altyapısı üzerinden işlemler kesintisiz şekilde yürütülmeye devam etmiştir."