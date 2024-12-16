SGK uzmanı kıdem tazminatı için net oran verdi
Yeni yıla sayılı günler kala milyonlarca çalışanın en başta gelen güvencesi olan kıdem ve ihbar tazminatında değişiklikler yaşanıyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, kıdem tazminatı tavanının yeni yılla birlikte yüzde 12 artışla brüt 46 bin 844 TL civarında olacağını ifade etti.
Yeni yıla sayılı günler kala milyonlarca çalışanın en başta gelen güvencesi olan kıdem ve ihbar tazminatında da hesaplar değişmeye başladı. Çalışanlara işten çıkarılmaları durumunda toplu para alma imkanı sağlayan kıdem ve ihbar tazminatındaki yükselişte hem memur zammı hem de yeni maaşlar etkili olacak.
"KIDEM TAZMİNATININ BİR TAVANI VARDIR"
Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, kıdem tazminatının, bir yıl için bir brüt ücret şeklinde hesaplandığını ve bir tavanı olduğunu söyledi.
"YÜZDE 12 ARTIŞLA BRÜT 46.844TL CİVARINDA OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"
Erdursun, şu bilgileri aktardı: "31.12.2024'e kadar Kıdem Tazminatı Tavanı brüt 41 bin 828 TL'dir. Kıdem tazminatında Gelir Vergisi yoktur. Sadece Binde 7,59 oranında Damga Vergisi kesintisi yapılır. Kıdem Tazminatı Tavanı en yüksek dereceli devlet memurunun 1 yıllık emekli ikramiyesine göre belirlenir. Kıdem Tazminatı tavanının %12 artışla brüt 46.844TL civarında olacağını düşünüyoruz."