Üye Girişi
Haberler
Trump: Erdoğan, Türklerin bin yıllık hayalini başardı
"Türklerin bin yıllık hayalini Erdoğan başardı"
Donald Trump: Erdoğan çok iyi anlaştığım biri
Trump, hem Türkiye'yi hem de Erdoğan'ı öve öve bitiremedi
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kalmak isteyen Suriyelilerin başımızın üstünde yeri var
Gitmek istemeyen Suriyeliler ne olacak?
TÜİK'i hedef alan Gergerlioğlu'ndan ilginç benzetme: Her şeyi küçük gösteriyorlar
"Her şeyi küçük gösteriyorlar"

SGK uzmanı kıdem tazminatı için net oran verdi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni yıla sayılı günler kala milyonlarca çalışanın en başta gelen güvencesi olan kıdem ve ihbar tazminatında değişiklikler yaşanıyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, kıdem tazminatı tavanının yeni yılla birlikte yüzde 12 artışla brüt 46 bin 844 TL civarında olacağını ifade etti.

Yeni yıla sayılı günler kala milyonlarca çalışanın en başta gelen güvencesi olan kıdem ve ihbar tazminatında da hesaplar değişmeye başladı. Çalışanlara işten çıkarılmaları durumunda toplu para alma imkanı sağlayan kıdem ve ihbar tazminatındaki yükselişte hem memur zammı hem de yeni maaşlar etkili olacak.

"KIDEM TAZMİNATININ BİR TA­VANI VARDIR"

Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, kıdem tazminatının, bir yıl için bir brüt ücret şek­linde hesaplandığını ve bir ta­vanı olduğunu söyledi.

"YÜZDE 12 AR­TIŞLA BRÜT 46.844TL CİVARINDA OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Erdursun, şu bilgileri aktardı: "31.12.2024'e kadar Kı­dem Tazminatı Tavanı brüt 41 bin 828 TL'dir. Kıdem taz­minatında Gelir Vergisi yok­tur. Sadece Binde 7,59 oranın­da Damga Vergisi kesintisi ya­pılır. Kıdem Tazminatı Tavanı en yüksek dereceli devlet memu­runun 1 yıllık emekli ikrami­yesine göre belirlenir. Kıdem Tazminatı tavanının %12 ar­tışla brüt 46.844TL civarında olacağını düşünüyoruz."

SGK uzmanı kıdem tazminatı için net oran verdi
Haberler.com / Umut Halavart - Ekonomi
img

Dünyaca ünlü kentte sokakta sigara içmek yasaklanıyor
img

İnşaat temel kazısında bulundu
img

Bakan Fidan'dan AB ile kritik Suriye görüşmesi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev maça damga vuran pozisyon: Çizgiyi geçti mi, geçmedi mi?
Çizgiyi geçti mi, geçmedi mi? Devamı gol oldu
Canlı anlatım! Dev maçta goller yağmur gibi
Dev maçta gol yağmuru var! Tempo bir an olsun düşmüyor
Günler sonra sessizliğini bozan Esad'ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti
Kendisi için bakın hangi ünvanı kullandı
Türkiye'den Suriye geçici hükümeti ve HTŞ lideri ile ilk temas
Yeni ekip ilk görüşmesini Esad'ı deviren liderle yapacak
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
Ünlü oyuncu Uğur Aslan ve eşi, market market dolaşıp borç kapatıyor
Ünlü oyuncu ve eşi, market market dolaşıp borç kapatıyor

Son Dakika Haberleri

Galatasaray Trabzonspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Galatasaray Trabzonspor geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Galatasaray Trabzonspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Galatasaray Trabzonspor golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Adıyaman'da okullar tatil mi? 17 Aralık Salı okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Van okullar tatil mi? SON DAKİKA 17 Aralık Salı (Van Valiliği Açıklaması)? Sivas okullar tatil mi? SON DAKİKA 17 Aralık Salı Sivas'ta okul yok mu (Sivas Valiliği Açıklaması)? Davinson Sanchez neden yok, sakat mı, yedek mi kadroda var mı (Galatasaray – Trabzonspor)? Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (GALATASARAY TRABZONSPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Adana Demirspor Beşiktaş maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) ADS BJK geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Adana Demirspor Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Adana Demirspor Beşiktaş golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Osimhen neden yok, sakat mı, yedek mi kadroda var mı (Galatasaray - Trabzonspor)? Galatasaray Trabzonspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Galatasaray TS maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.