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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

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İstanbul serbest piyasada dolar 48,7830 liradan, avro 56,0380 liradan güne başladı.

İstanbul serbest piyasada dolar 48,7830 liradan, avro 56,0380 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 48,7810 liradan alınan dolar, 48,7830 liradan satılıyor. 56,0360 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 56,0380 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 48,6740 lira, avronun satış fiyatı ise 56,0700 lira olmuştu.

Kaynak: AA
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