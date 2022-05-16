Sel bölgesindeki kadın çiftçilere fidan ve ata tohumu dağıtıldı - Haberler

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - 2021 yılında meydana gelen selden etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt, İnebolu ve Çatalzeytin ilçelerinde üretim yapan kadın çiftçilere kivi fidanı ve ata tohumları dağıtıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kastamonu Kadın Girişimciler Kurulu ve Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında imzalanan "Yok Oluşa Dur de Projesi" protokolü çerçevesinde, Kastamonu, Bolu ve Yalova'da faaliyet gösteren Kadın Girişimciler Kurulları tarafından temin edilen 800 adet kivi fidanı ve mısır, fasulye, domates, kabak gibi çeşitli sebzelere ait asırlık ata tohumları, 11 Ağustos 20221 tarihindeki sel felaketinden etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt, İnebolu ve Çatalzeytin ilçelerindeki kadın çiftçilere dağıtıldı.

Fidan ve tohumlar Çatalzeytin İlçe Hükümet Konağı önünde düzenlenen törenle çiftçilere dağıtıldı. programa Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Mücahit Temur, TOBB Kastamonu Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Halime Nilgül Şener, KTV Şube Müdürü Uğur Ertop, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ümit Uçar, Çatalzeytin İlçe Tarım Müdürü İsmail Kaş, Bozkurt İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mesut Yaşakurt, Kastamonu Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Bengi Şener, İcra Kurulu Üyesi Muazzez Muhsiroğlu, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odasından Ahmet Temirci, Proje Sorumluları Ziraat Mühendisleri Ömür Onur ve Harun Demirci, ilçe müdürlüklerinde görev yapan teknik personel ve kadın çiftçilerin katıldı.

Fidan ve tohumların dağıtımı töreninde konuşan İl Müdür Vekili Mücahit Temur, "Selden etkilenen bölgelerimizde Bakanlığımız olarak birçok çalışmaya imza attık. Gerek entegre projelerle gerekse afet ödeneği ile çiftçilerimize hem maddi hem de ayni olarak katkılarda bulunduk. Bunun dışında Sivil Toplum Kuruluşları ile yürüttüğümüz ortak projeler ile de çiftçilerimizin yaralarına derman olmaya çalışıyoruz. Bölgenin yeniden toparlanması ve çiftçimizin eski gücüne kavuşması için Bakanlık ve İl Müdürlüğü olarak elimizden geleni yapmaya da devam edeceğiz. Bu görevler için sağlam bir ekibimiz var. İlçe Müdürlüklerimiz olsun İl Müdürlüğümüze bağlı şubelerde görev yapan teknik personelimiz olsun hepimiz sonuna kadar destekçi olacağız" dedi.

TOBB Kastamonu Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Şener ise, "Türkiye' nin birçok yerinde hizmet veren Kadın Girişimciler Kurulu ve üyeleri selden sonra bize ne yapabiliriz diye sordular. Çünkü buradaki insanların özellikle kadınların ciddi desteğe ihtiyacı vardı. Baktık ki tarımsal üretimle ilgili nerede ise ellerinde hiçbir şey kalmamış. Gördük ki bu kadınlar bir şekilde desteklenmeli. Bizlerde İl Tarım Müdürlüğü ile iletişime geçerek neler yapabileceğimizi tartıştık. Yalova İl Tarım Müdürlüğünün destekleri ile Yalova Kadın Girişimciler Kurulu 800 adet hibe Kivi fidanı gönderdi. Bolu Kadın Girişimciler Kurulu ellerinde mevcut Asırlık Ata Tohumlarını gönderdi. Böylece elimizde kadınlarımıza dağıtabileceğimiz ve onların gönüllerine dokunabileceğimiz materyalimiz oluşmuş oldu. Kastamonu İl Tarım Müdürlüğü de bizi kadın çiftçilerimizle buluşturdu. Gerekli organizasyonları hazırladı. Bu vesile ile bugün burada emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Umarım dağıtılan fidanlar ve tohumlar kadınlarımıza bolluk ve bereket getirir. Herkesin emeğine sağlık" diye konuştu. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi