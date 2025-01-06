Seçil Erzan'ın borcuna karşılık icraya verdiği villa 15 milyon liraya satıldı

Yüksek fon vaadiyle aralarında Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera gibi isimlerin de olduğu 30'dan fazla kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan eski Denizbank müdürü Seçil Erzan'a ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

15 MİLYON LİRAYA SATILDI

OdaTV'nin haberine göre, Erzan'ın Çanakkale Bozcaada ilçesinde 10 milyon liralık borca karşı ipotek verdiği villası Ezine İcra Dairesi tarafından satıldı.

Bilirkişi raporu ile 9 milyon 222 bin 422 bin lira olarak belirlenen villa, 15 milyon TL'ye satıldı. İhale satışında tapu tesliminin 12 Şubat'a kadar gerçekleşmesi bekleniyor.