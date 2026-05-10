Kars'ta ekim yapılan tarım arazileri dronla görüntülendi
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde zorlu kış şartlarına rağmen tohumların ekimi yapıldı. Dronla çekilen görüntüler, renkli tarım arazilerini gözler önüne serdi.
Kışın uzun ve çetin geçtiği ilçelerden Sarıkamış'ta, tarım arazilerine tohumların ekimi yapıldı.
Bu yıl çetin geçen kış şartları nedeniyle tarım aletleri arazilere geç indi. Karla kaplanan dağların arasında traktörlerle sürümü yapılan tarım arazileri farklı renk tonlarıyla güzel görüntü oluşturdu.
Çeşitli şekillere bürünen tarlalar, dronla görüntülendi.
Kaynak: AA / Hüseyin Demirci