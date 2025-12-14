Üzüm hasadında sona yaklaşıldı

Sarıgöl Ovası'nın dünyaca ünlü sofralık Sultaniye üzümlerinin yetiştirildiği Sarıgöl ve mahallelerinde hasat sezonunda sona yaklaşıldı.

2025 yılı ürünü üzümlerde erkenci kesimlerle başlayan hasat çalışmalarının, Sultaniye ve çekirdekli sofralık üzüm kesimleriyle devam ettiği, önümüzdeki günlerde ise tamamen tamamlanmasının beklendiği bildirildi. Yağmur ve çamura rağmen örtü altındaki bağlarda sürdürülen kesimlerde, adeta açık hava soğuk deposunu andıran bağlardan Aralık ayının ortalarına gelinmesine rağmen taze üzümler kesilerek yurdun çeşitli illerindeki pazarlarda tezgahlardaki yerini alıyor.

İhracatın yok denecek kadar az olduğu bu dönemde, Sultaniye ve Red Globe cinsi üzümlerin kamyonlarla iç piyasaya gönderildiği ifade edildi. Sarıgöl ve mahallelerinde yaklaşık 113 bin dekarlık alanda yapılan bağcılık faaliyetlerinde üreticiler, bu yılın oldukça sıkıntılı geçtiğini dile getirdi.

Üreticiler, girdi maliyetlerinin yüksek olmasına rağmen yaş ve kuru üzüm fiyatlarının beklentilerin altında kalmasının hayal kırıklığı oluşturduğunu belirtti. Sarıgöl ve çevresinde sayılı bağlarda örtü altı üzümlerin kaldığı, kalan ürünlerin ise turfanda olarak satılmaya devam ettiği kaydedildi. Önümüzdeki günlerde kesimlerin tamamlanmasıyla sezonun kapanmasının beklendiği belirtildi.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Çiftçinin yılı bitmez, her yıl 'gelecek yıl inşallah' diyerek umutla üretime devam eder. Bu yıl üzümde girdi fiyatları çok yüksekti. Buna rağmen yaş ve kuru üzüm fiyatları umulan seviyede olmadı" dedi.

Öte yandan sezon boyunca üzüm bağlarından toplanan taze asma yapraklarının da üretici ailelere ekonomik destek sağladığı, taze ve salamura yaprak satışlarının yanı sıra kuru üzüm ve pekmez yapımıyla aile bütçelerine önemli katkı sunulduğu ifade edildi. - MANİSA