Saray'da ayçiçek çeşit denemesi yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Saray'da ayçiçek çeşit denemesi yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Saray'da ayçiçek çeşit denemesi yapıldı

Saray İlçesinde "Yerli Hibrit Çeşitlerinin Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesi" çerçevesinde Ayçiçek çeşit deneme ekimi yapıldı.

Saray İlçesinde "Yerli Hibrit Çeşitlerinin Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesi" çerçevesinde Ayçiçek çeşit deneme ekimi yapıldı.

Saray İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri "Yerli Hibrit Çeşitlerinin Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesi" çerçevesinde 2022 üretim döneminde Edirköy Mahallesinde öncü çiftçilerin tarlasına ayçiçek deneme ekimi gerçekleştirdi.

Saray İlçe Tarım ve Orman Müdürü Seyide Yılmaz yaptığı açıklamada; "Ayçiçek çeşit denemesi, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından ıslah edilerek tescil edilmiş 4 ayçiçek tohum çeşidi ve bölgede ekilen 3 çeşit kullanılarak her çeşitten ikişer dekar alan olmak üzere toplamda 14 dekar alanda kuruldu. Yapılan demonstrasyon ile ayçiçek tohum çeşitlerinin kalite ve verim miktarları açısından Saray İlçesi iklim koşullarına ve topraklarına en uygun olanlarının tespit edilmesi ve yerli çeşitlerin kullanımının arttırılması amaçlanmaktadır" dedi. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Hisarcık, Tohum, Tarım, Saray, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title