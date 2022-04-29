Şaphane'de kiraz ve vişne bahçelerinde fenolojik gözlem çalışmaları - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şaphane'de kiraz ve vişne bahçelerinde fenolojik gözlem çalışmaları

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Şaphane'de kiraz ve vişne bahçelerinde fenolojik gözlem çalışmaları

Şaphane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce kiraz ve vişne bahçelerinde fenolojik gözlem ile bilgilendirme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Şaphane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce kiraz ve vişne bahçelerinde fenolojik gözlem ile bilgilendirme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından ilçede yetiştiriciliği yapılan kiraz ve vişne bahçelerinde fenolojik gözlem çalışmaları ile üreticilere yönelik kültürel ve zirai mücadelede çalışmalarında dikkat edilecek hususlarla alakalı bilgilendirme çalışmaları yapılıyor. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Hisarcık, Şaphane, Tarım, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title