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Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş pirinçler imha edildi

Şanlıurfa'da yapılan denetimlerde bir markette çok sayıda son kullanma tarihi geçmiş pirinçlerin satıldığı tespit edildi. El konulan ve kurtlanmış pirinçler geri dönüşüm merkezinde imha edildi. Markete cezai işlem uygulandı.