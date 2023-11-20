Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Viranşehir'de Canlı Hayvan Pazarı Yapımını Tamamladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Viranşehir ilçesinde 25 dönüm alan üzerinde yapımına başlanılan canlı hayvan pazarı tamamlandı. Pazarda hayvan alım satımının sağlıklı ortamda gerçekleşmesi için gerekli imkanlar sağlanacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Viranşehir ilçesinde 25 dönüm alan üzerinde yapımına başlanılan canlı hayvan pazarı tamamlandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı koordinasyonda gerçekleştirilen Viranşehir ilçesinde yapımına başlanılan canlı hayvan pazarı çalışması tamamlandı. 25 dönüm alanda 3 bin 450 metrekare büyükbaş padoklar, 5 bin 150 metrekare 2 adet küçükbaş padoklar, idari bina, mescit ve veteriner odasını yer aldığı Viranşehir Hayvan Pazarında hayvan alım satımının sağlıklı ortamda gerçekleşmesi adına gerekli imkanlar sağlanacak. - ŞANLIURFA