SANKO Holding'in Beş Şirketi Capital 500'de Yer Aldı

Ekonomi dergisi Capital'in Türkiye'nin en büyük özel sektör şirketlerini ortaya koyan Capital 500 araştırmasında SANKO Holding'in beş şirketi listeye girdi.

SANKO Holding şirketlerinden ÇİMKO Çimento, ENKO Enerji, SANKO Tekstil İşletmeleri, SANKO Enerji ve SANKO Pazarlama Capital 500'de yer aldı. Şirketlerin 2023 yılı cirosu baz alınarak yapılan araştırmaya göre, ÇİMKO Çimento 208'inci, ENKO Enerji 305'inci, SANKO Tekstil İşletmeleri 355'inci, SANKO Enerji 419'uncu, SANKO Pazarlama ise 469'uncu sırada bulunuyor. - GAZİANTEP