SANKO Holding, 7 şirketi ile Anadolu 500'de ilk sırada yer aldı

Ekonomist Dergisi tarafından bu yıl 22'ncisi yayımlanan "Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi" araştırmasının 2024 sonuçları açıklandı.

SANKO Holding, Anadolu 500 listesinde en çok şirketle yer alan holding sıralamasında yedi şirketi ile ilk sırada yer alarak liderliğini korudu. Araştırma, merkezleri İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki kentlerde bulunan şirketlerin 2024 yılı verileri baz alınarak hazırlandı.

SANKO Holding şirketlerinden Çimko Çimento, SANKO Tekstil, Enko Enerji Sanayi, SANKO Dış Ticaret, SANKO Enerji, SANKO Pazarlama ve Süper Film Ambalaj, Ekonomist Dergisi tarafından hazırlanan Anadolu 500'de yer aldı. - GAZİANTEP