Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Sanayiciyi Desteklemeye Devam Edeceğiz

Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Sanayicimizi tüm imkanlarımızla desteklemeye, Türkiye'yi yatırımla, istihdamla, üretimle ve ihracatla büyütmeye devam edeceğiz" dedi.

Sanayi üretim endeksi, bu yılın mart ayında yıllık yüzde 2,5, aylık yüzde 3,4 yükseldi. Üretimdeki artışı değerlendiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Sanayi üretim endeksi 2025 yılı Mart ayında yıllık yüzde 2,5; aylık yüzde 3,4 yükseldi. En büyük artış, yıllık yüzde 4,3 ile yüksek teknoloji grubunda yaşandı. Sanayicimizi tüm imkanlarımızla desteklemeye, Türkiye'yi yatırımla, istihdamla, üretimle ve ihracatla büyütmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki süreçte sanayicilerimiz için finansman ve istihdam imkanlarını geliştirecek; sanayimizin rekabet gücünü koruyacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA