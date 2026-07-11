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Samsun Serbest Bölgesi'nin SASBAŞ tarafından kurulup işletilmesinde süre uzatımına gidildi

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Samsun Serbest Bölgesi'nin, SASBAŞ tarafından kurulup işletilmesine 6 Mart 2045'e kadar devam edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Samsun Serbest Bölgesi'nin, 6 Mart 2045'e kadar, SASBAŞ Samsun Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi AŞ tarafından kurulup işletilmesine karar verildi.

Süre uzatımına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Samsun Serbest Bölgesi'nin idamesi için ihtiyaç duyulan altyapı ve üstyapı yatırımlarının SASBAŞ Samsun Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi AŞ tarafından yapılması ve anılan bölgenin 6 Mart 2026-6 Mart 2045 tarihlerinde aynı şirket tarafından kurulup işletilmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: AA / Zeynep Duyar
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