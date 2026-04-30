Samsun'da ihracat düştü, ithalat arttı

SAMSUN (İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun'da mart ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20 oranında düşerken, ithalat ise yüzde 30 oranında arttı.

TÜİK, 2026 yılı Mart ayına ait ihracat rakamlarını paylaştı. Buna göre mart ayında Samsun'da ihracat 86,6 milyon dolar olarak gerçekleşti. Öte yandan mart ayında Samsun'da ithalat ise 95,2 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Samsun, mart ayındaki 86,6 milyon dolarlık ihracat ile Türkiye'de 25'inci sırada yer aldı. Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı ise yüzde 20,3 azalış olarak ifade edilirken, ithalatta ise 95,2 milyon dolar ile 19'uncu sırada yer aldı. İthalatta ise bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı yüzde 30,5 olarak açıklandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

