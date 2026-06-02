Ekmekte zam kararı 5 Haziran'da netleşecek

Samsun'da ekmek fiyatlarına zam bekleniyor. Fırıncılar Odası Başkanı Ali Yiğit, maliyet çalışmasının tamamlandığını ve nihai kararın 5 Haziran'da verileceğini açıkladı. 200 gram ekmek halen 15 TL'den satılıyor.

Samsun'da ekmek fiyatlarına yönelik beklenen zam kararı için gözler 5 Haziran'a çevrildi.

Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Ali Yiğit, yeni fiyat tarifesi için maliyet çalışmasının yapıldığını ancak henüz uygulamaya geçilmediğini belirterek, nihai kararın 5 Haziran'da verileceğini söyledi.

Türkiye genelinde artan üretim maliyetleri nedeniyle birçok ilde ekmek fiyatları yükselirken, Samsun'da da fırıncıların zam beklentisi gündemdeki yerini koruyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Ali Yiğit, fiyat çalışmasının tamamlandığını ancak yeni tarifenin henüz yürürlüğe girmediğini ifade etti.

Şu anda bekleme sürecinde olduklarını belirten Yiğit, "Henüz ekmeğe zam yapılmadı. Fiyat aldık ancak uygulamaya koymadık. Fırıncılar olarak beklemedeyiz. Büyük ihtimalle 5 Haziran'da uygulama başlayabilir" diye konuştu.

Samsun'da 200 gram ekmek, 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana 15 TL'den satışa sunuluyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
