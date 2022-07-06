Samsun'da biçerdöverle buğday hasat sezonu başladı

Önemli ovalara sahip Samsun'da 107 bin hektar alanda ekilen buğdayın hasadına biçerdöverle başlandı.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, yaptığı yazılı açıklamada, Samsun'da 107 bin hektar buğday ekilişinin yüzde 80'inin biçerdöverle hasat edildiğini belirtti.

Her yıl olduğu gibi iyi bir hasat dönemi geçirebilmek ve kayıpları en aza indirebilmek için üreticilerle birlikte çalışacaklarını vurgulayan Sağlam, "Çiftçilerimiz hem ülke hem de kendi ekonomileri açısından meseleye daha duyarlı yaklaşarak tam olgunlaşmamış ürünleri hasat ettirmemeli, rutubetin çok olduğu günlerde hasat yaptırmamalı, yağış olduğunda hububatın tam kurumuş olmasına dikkat etmelidir. Operatör belgesi olmayan sürücülere biçim yaptırmamalı, tarlasına giren biçerdöveri sürekli kontrol altında tutup dane kaybına sebep olanlarla ilgili yetkililerden yardım istemeleri gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Hasat zamanında 53 kontrolörün görevli olduğunu, bu kişilerin sahada görev yapacaklarını aktaran Sağlam, şunları kaydetti:

"Kurallara uymayan biçerdöver sahibi ve operatörlerine Kabahatler Kanunu gereğince işlem yapılacaktır. Cezası da 581 liradır. Ayrıca çiftçilerimiz, anız yangınlarına karşı duyarlı davranmalıdır. Anız yakma yasağına uyulmaması halinde Çevre Kanunu ve Orman Kanunu'na göre işlem yapılacaktır. Anız yakmanın 2022 yılı için cezası 109,49 liradır. 2022 hasat döneminin çiftçilerimiz için bol ve bereketli olmasını dilerim."