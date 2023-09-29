Samsun'da 2023 yılında 851 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti

TÜİK verilerine göre Samsun'da 2023 yılının ilk 8 ayında toplam 851 milyon 499 bin dolarlık ihracat yapıldı. Aynı dönemde Samsun'un yaptığı ithalat rakamı ise 817 milyon 293 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

SAMSUN (İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun'da 2023 yılının ilk 8 ayında toplam 851 milyon 499 bin dolarlık ihracat yapıldı.

TÜİK, Türkiye'de genel ticaret istatistiklerini paylaştı. Ağustos ayında genel ticaret sistemine göre ihracat ülke genelinde yüzde 1,6 arttı, ithalat ise yüzde 6,9 azaldı. TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü yetki alanında bulunan illerden Samsun'da Ağustos ayında ihracat 126,9 milyon dolar, ithalat 121,4 milyon dolar olarak gerçekleşti. Tokat'ta Ağustos ayında ihracat 2,6 milyon dolar, ithalat 2,8 milyon dolar olarak gerçekleşti. Çorum'da Ağustos ayında ihracat 157,7 milyon dolar, ithalat 315,6 milyon dolar olarak gerçekleşti. Amasya'da Ağustos ayında ihracat 16 milyon dolar, ithalat 4,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Samsun'da 8 ayda 851 milyon 499 bin dolarlık ihracat yapıldı

2023 yılının ilk 8 ayında Samsun'da toplam 851 milyon 499 bin dolarlık ihracat yapıldı. Aynı dönemde Samsun'un yaptığı ithalat rakamı ise 817 milyon 293 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Öte yandan yine yılın ilk 8 ayında Amasya'da 108,2 milyon dolar ihracat, 38,1 milyon dolar ithalat, Çorum'da 1 milyar 161 milyon dolar ihracat, 2 milyar 725 milyon dolar ithalat, Ordu'da 180,3 milyon dolar ihracat, 74,7 milyon dolar ithalat, Sinop'ta 25,4 milyon dolar ihracat, 9,9 milyon dolar ithalat ve Tokat'ta 22,1 milyon dolar ihracat ve 20,7 milyon dolarlık da ithalat gerçekleştirildi. - SAMSUN