Samsun Çarşamba Havalimanı'nda Şubat Ayında 112 Bin 182 Yolcuya Hizmet Verildi

SAMSUN (İHA) – Şubat ayında Samsun Çarşamba Havalimanı'nda 112 bin 182 yolcuya hizmet verildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Samsun Çarşamba Havalimanı'nın 2024 yılı Şubat ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Samsun Çarşamba Havalimanı'nda şubat ayında, iç hat yolcu trafiği 103 bin 598, dış hat yolcu trafiği 8 bin 584 oldu. Böylece şubatta toplam 112 bin 182 yolcuya hizmet verildi.

Ayrıca Şubat ayında Samsun Çarşamba Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda bin 25, dış hatlarda 86 olmak üzere toplamda bin 111'e ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise Şubat ayında toplamda bin 1 ton oldu.

2 aylık (Ocak-Şubat) dönemde ise Samsun Çarşamba Havalimanı'nda yolcu trafiği 233 bin 644, uçak trafiği 2 bin 189, yük trafiği ise 2 bin 133 ton olarak gerçekleşti. - SAMSUN