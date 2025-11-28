Haberler

Samandağ Belediyesi, Mandalina Sorununa Meyve Suyu Tesisi ile Çözüm Sunuyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Samandağ Belediyesi, dalında kalan mandalina sorununu çözmek için ilçeye meyve suyu üretim tesisi kurma kararı aldı. Belediye Başkanı Emrah Karaçay, düşük fiyatlar nedeniyle mandalina ürünlerinin toplanamadığını ve bu tesisin üreticinin elindeki ürüne değer katacağını belirtti.

HATAY'ın Samandağ Belediyesi, dalında kalan mandalina sorunun kalıcı çözümü için ilçeye meyve suyu üretim tesisi kuracaklarını açıkladı.

İlçedeki bahçelerde kilosu 2 liraya kadar düşen mandalinalar toplama maliyetini karşılamadığı için dalında kaldı. Samandağ Belediyesi hem üreticinin mağdur olmaması hem de ürünlerin değerlendirilebilmesi için meyve suyu üretim tesisi kurma kararı aldı. Konuya ilişkin bilgi veren Belediye Başkanı Emrah Karaçay, mandalina bahçelerinde ürünün bir ay önce toplanmış olması gerektiğini ancak düşük fiyatlar nedeniyle dalında kaldığını belirtti. Karaçay, "Berekete bakın ama çiftçi satamıyor. Dalında 2 liraya alıcı bulamayan mandalina, İstanbul'da 30-50 liraya satılıyor. Zirai ilaç fiyatı, nakliye, deprem sonrası ekonomik durum, bir de tarım zararlıları nedeniyle çiftçi gerçekten zor günler yaşıyor" dedi.

'BU SADECE DESTEK DEĞİL, KALICI BİR ÇÖZÜM'

Belediye olarak kuracakları üretim tesisinde mandalinanın bir kısmını işleyeceklerini kaydeden Karaçay, "Bu sadece bir destek değil, mandalinanın değerini yerinde artıracak kalıcı bir çözüm. Ancak gerçekçi olmak gerekir ki bu tesis bile tüm üretimi tek başına tüketemez. Yine de bu adım, üreticinin elindeki ürünü değere dönüştürmek için en güçlü adım olacak. Biz 'hepsini alın' demiyoruz. Taşıma suyla değirmen dönmez. Kalıcı çözüm, üreticiyi destekleyen projelerin hayata geçirilmesidir. Alım garantisi olur, destek programı olur, proje olur ama mutlaka bu bölgenin üreticisinin yanında durulması gerekiyor. Eskiden böyle bir tablo görmezdik. Bu bereket, bugün bizim kanayan yaramız. Ama bu üretim tesisi ile en azından Samandağlı üreticinin elindeki ürüne değer katacağız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hong Kong'daki yangın faciasında ölü sayısı 128'e yükseldi

80 yıldır böylesini yaşamadılar! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Bu köyün görülmemiş bir özelliği var! 60 yıldır özenle korunuyor

Bu köyün görülmemiş bir özelliği var! 60 yıldır özenle korunuyor
170 altın bileziği alıp kaçtı! Kuyumcuyu soyan kişinin kimliği ağızları açık bıraktı

Kuyumcuyu soyan kişinin kimliği ağızları açık bıraktı
Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu

Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu
Hong Kong'daki yangın faciasında ölü sayısı 128'e yükseldi

80 yıldır böylesini yaşamadılar! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Kırtasiye raflarında cinayet oyunları! Çocuklar arasında hızla yayılıyor: Çöpteki kadın cesedi, seri katil davası...

Kırtasiye rafında cinayet oyunları! Çocuklar arasında hızla yayılıyor
Binalarda 1 Ocak'tan itibaren yağmur suyu hasadı ve gri su sistemi zorunlu olacak

Binalarda 2026'dan itibaren zorunlu olacak! Su tasarrufunda büyük adım
Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın 4 isme 'Güle güle' dedi

Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın 4 isme "Güle güle" dedi
Altay'dan Süper Lig devini yıkan haber

Altay'dan Süper Lig devini yıkan haber
Akaryakıta gece yarısı çifte indirim

Araç sahiplerinin yüzü gülecek! Gece yarısı çifte indirim geldi
Ankara'da 153 kişinin zehirlenmesiyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Ankara'da 153 kişi aynı anda hastaneye koştu, 4 kişi gözaltında
Rıdvan Dilmen'den derbi iddiası! Fenerbahçe'nin ilk 11'ini isim isim saydı

Fenerbahçe'nin ilk 11'ini isim isim saydı
Palu ailesi belgesel oluyor

Bir zamanların en çok konuşulan ailesiydi! Ünlü oluyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.