SALİHLİ, MANİSA (İHA) - Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk'ün katılımı ile Salihli'de üzüm değerlendirme toplantısı yapıldı.

Sektör paydaşlarının katılım sağladığı toplantıda, zirai ilaç kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar, uygulama öncesinde, sırasında ve sonrasında dikkat edilmesi gereken hususlar değerlendirildi. Katılımcılar pestisit kullanımı, kalıntı sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin görüşlerini aktardılar.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, "Ülkemiz insanlarının daha sağlıklı ve kalıntısız tarım ürünleri tüketmesinin sağlanması, aynı zamanda sağlıklı ve kalıntısız tarım ürünleri ihraç etmek, bu sayede ülke ekonomisine daha fazla katkı sunmak öncelikli amacımızdır" dedi.

Toplantıya, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Gökmen Kaya, Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir, Salihli Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy, Alaşehir Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Soygür, ihracatçı firmalar ile sektör temsilcileri katıldı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi