Salihli bakkallarda yeni başkan mazbatasını aldı

Güncelleme:
Manisa'nın Salihli ilçesinde Bakkallar Esnaf Odası'nın yeni başkanı Özcan Çetin, mazbatasını alarak göreve resmen başladı. Çetin, esnaf için en iyi hizmeti sunacaklarını belirtti.

Esnafa en iyi hizmeti sunmak için çalışacaklarını belirten Başkan Çetin, "Allah bizi bu görevimizle utandırmasın. İnşallah layıkıyla, gönlümüzdeki hizmeti tüm esnafımıza sunacağız. Bu oda herkesin. Bundan sonra işimiz gücümüz esnafımıza en iyi hizmeti etmektir" dedi.

Salihli Bakkallar Esnaf Odası'nın Beyaz Düğün Salonu'nda yapılan kongrede başkanlık için Özcan Çetin, İsmail Ünlü ve Seyfettin Toker yarıştı. Kongrede kullanılan 637 oyun 351'ini alan Özcan Çetin oda başkanlığına seçilirken, İsmail Ünlü 247, Seyfettin Toker ise 36 oy aldı. 3 oy ise geçersiz sayıldı. - MANİSA

