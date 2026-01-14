Salihli bakkallarda yeni başkan mazbatasını aldı

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Bakkallar Esnaf Odası'nın yeni Başkanı Özcan Çetin, mazbatasını alarak görevine resmen başladı.

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen olağan genel kurulda Salihli Bakkallar Esnaf Odası Başkanlığı'na seçilen Özcan Çetin, mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Müdürü Yaylagül Özer'den alarak görevine başladı.

Esnafa en iyi hizmeti sunmak için çalışacaklarını belirten Başkan Çetin, "Allah bizi bu görevimizle utandırmasın. İnşallah layıkıyla, gönlümüzdeki hizmeti tüm esnafımıza sunacağız. Bu oda herkesin. Bundan sonra işimiz gücümüz esnafımıza en iyi hizmeti etmektir" dedi.

Salihli Bakkallar Esnaf Odası'nın Beyaz Düğün Salonu'nda yapılan kongrede başkanlık için Özcan Çetin, İsmail Ünlü ve Seyfettin Toker yarıştı. Kongrede kullanılan 637 oyun 351'ini alan Özcan Çetin oda başkanlığına seçilirken, İsmail Ünlü 247, Seyfettin Toker ise 36 oy aldı. 3 oy ise geçersiz sayıldı. - MANİSA