Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Yeni Otopark Hizmete Açıldı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Yeni Otopark Hizmete Açıldı
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Yoğun talep nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 'Holistik Otopark Projesi' kapsamındaki 144 araçlık ek otopark alanı hizmete girdi. Yeni otopark, yolculara daha geniş ve konforlu bir kullanım imkanı sunacak.

İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı, yoğun talebi karşılamaya iyileştirme çalışmaları kapsamında 'Holistik Otopark Projesi'nin Faz-1 ve Faz-2 etaplarında toplam 144 araçlık ek otopark alanını bugün hizmete açtı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda artan yolcu trafiği nedeniyle kapasite büyütme çalışmalarını aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda 7 fazlı olarak planlanan 'Holistik Otopark Projesi'nin 144 araçlık Faz-1 ve Faz-2 kısımları, çevre ve altyapı düzenlemeleri tamamlanarak bugün itibariyle kullanıma açıldı. Açık ve kapalı otopark alanlarından bağımsız bir giriş çıkışa sahip olan yeni otoparkta, 12 araçlık alan da engelli sürücülerin kullanımına tahsis edildi. Yaklaşık 7 milyon avro yatırımla yapımına başlanan otopark genişleme projesi, misafirlere daha geniş ve konforlu bir otopark kullanım alanı sunarak yolcuların seyahatlerini kolaylaştıracak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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