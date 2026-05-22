Haberler

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda pist bakım çalışmaları tamamlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 1. Pist üzerinde yapılan mühendislik ve rehabilitasyon çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar kapsamında 3 bin 850 metrekare alanda bakım, 8 bin 350 metre derz yenileme ve 350 bin metrekarede ot biçme gibi işlemler yapıldı.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, 6L-24R konumundaki 1. Pist üzerinde mühendislik ve rehabilitasyon çalışmalarını tamamladı.

HEAŞ Kurumsal İletişim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, yaklaşan yoğun yaz sezonu öncesinde uçuş emniyetini en üst seviyeye çıkaracak altyapı ve bakım operasyonu yapıldı.

6L-24R konumundaki 1. Pist üzerinde tamamlanan çalışmalar kapsamında, yaklaşık 3 bin 850 metrekarelik alanda kapsamlı bakım ve rehabilitasyon çalışması, pist ömrünü uzatmak ve zemin bütünlüğünü korumak amacıyla 8 bin 350 metre derz yenileme işlemi ile pist çevresindeki uçuş güvenliğini desteklemek adına 350 bin metrekarelik alanda ot biçme ve kimyasal mücadele çalışmaları yürütüldü.

Ayrıca, pist merkez hattı AGL (aydınlatma) sistemi için 8 bin 200 metre sekonder kablo çekilirken, taksi yolu kenar armatürleri için 1800 metre, stopbar sistemleri için ise 8 bin metrelik kablo çekim işlemleri yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır, havacılık sektöründe hız ve konforun ötesinde, sürdürülebilir emniyet disiplininin temel öncelik olduğunu belirtti.

Havacılık operasyonlarında sürdürülebilir emniyetin temel unsurlarından birinin, pist altyapılarının uluslararası standartlara uygun şekilde belirli periyotlarla bakım, rehabilitasyon ve modernizasyon süreçlerinden geçirilmesi olduğuna işaret eden Kacır, bu yaklaşımın operasyonel sürekliliğin sağlanması, altyapı ömrünün korunması ve uçuş emniyetinin en üst seviyede sürdürülebilmesi açısından kritik önem taşıdığını vurguladı.

Kacır, Türkiye'nin ve bölgenin en yoğun hava trafiklerinden birine ev sahipliği yaptıkları Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanında operasyonel mükemmelliği korumanın ve yolculara güvenli yolculuk deneyimi sunmanın HEAŞ olarak en temel öncelikleri olduğunu kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sorumluluk bilinciyle havalimanımızın can damarı olan altyapımızı sürekli modernize ediyor, titiz bir yaklaşımla saha incelemelerimizi gerçekleştiriyoruz. Havalimanı altyapılarında gerçekleştirilen bu mühendislik ve bakım-onarım faaliyetleri, yalnızca mevcut operasyonel ihtiyaçlara cevap vermekle kalmayıp, aynı zamanda geleceğin havacılık gereksinimlerine uyumlu, dirençli ve yüksek standartlı bir operasyon ekosisteminin inşasına da katkı sunmaktadır. Uçuş emniyetini merkeze alan, sürdürülebilirlik odaklı ve operasyonel mükemmelliği esas alan yaklaşımımızla çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz."

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti

Koltuğa geri dönen Kılıçdaroğlu'ndan ilk karar: 3 ismi görevden aldı
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti

Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın karar sonrası Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Özel'e soğuk duş! Karar sonrası soluğu Kılıçdaroğlu'nun yanında aldı
Temizlik yaparken 5'inci kattan düşen kadın öldü

Bayram temizliği yaparken 5'inci kattan düşen kadın öldü
Adli kontrolle serbest bırakılan Blok3: Devletimizden Allah razı olsun

Adliyede ifade veren Blok3: Devletimizden Allah razı olsun
Güle güle Ederson! Ayrılık paylaşımı eşinden geldi

Beklenen son gerçekleşti!

CHP'li vekilden Özgür Özel'i çıldırtacak sözler: Kılıçdaroğlu'nun emrindeyiz

Özel'i çıldırtacak sözler: Kılıçdaroğlu'nun emrindeyiz
15 yıllık komşusundan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi sözler: Diyelim şaibe var...

15 yıllık komşusundan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi sözler
Fahiş aidatlara devlet freni! Karar Resmi Gazete’de yayımlandı

Milyonları isyan ettiren fahiş ödemeye devlet freni! Resmen yürürlükte