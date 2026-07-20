Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda en yüksek günlük yolcu ve uçuş trafiği

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda en yüksek günlük yolcu ve uçuş trafiği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sabiha Gökçen Havalimanı, 19 Temmuz'da 171 bin 460 yolcu ve 915 uçuşla tarihinin en yüksek günlük sayılarına ulaştı. Yoğunluk sorunsuz atlatıldı.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, tarihinin en yüksek günlük yolcu ve uçuş sayısına dün ulaşıldı.

Havalimanının meydan otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, 19 Temmuz'da havalimanında 171 bin 460 yolcu ağırlanırken 915 uçuş gerçekleşti.

Böylece havalimanında tüm zamanların en yüksek günlük yolcu ve uçuş sayısına ulaşıldı.

Yoğunluk, HEAŞ ile terminal işletmecisi İSG'nin koordinasyonu, kapsamlı saha planlaması ve tüm kurumların eş güdümlü çalışmasıyla sorunsuz atlatıldı.

Kaynak: AA / Ferhat Yasak
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun istifa etti

Beklenmedik karar! Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı istifa etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tam anlamıyla rezalet! Messi ve arkadaşları inanılmazı başardı

Tam anlamıyla rezalet! Messi ve arkadaşları inanılmazı başardı
Dünya izledi, Türkiye izleyemedi! TRT'nin kararı büyük tepki çekti

Dünya izledi, Türkiye izleyemedi! TRT'nin kararı büyük tepki çekti
Aşklarını gizleyemediler! Mbappe ile Ester Exposito dudak dudağa

Ünlü futbolcu fena yakalandı
Çarşaf giyip keşif yaptılar, 40 dakikada servet çaldılar

Girdikleri kılık 'pes' dedirtti: 40 dakikada serveti böyle çaldılar
Metroda direkt dansı şoku! Ünlü şarkıcıyı görenler inanamadı

Metroda direkt dansı şoku! Ünlü şarkıcıyı görenler inanamadı
Galatasaraylı yönetici Maruf Güneş'in bahis oynadığı maçlar ortaya çıktı

Galatasaraylı yöneticinin bahis oynadığı maçlar ortaya çıktı
53 yaşında baba olan İlker Aksum’dan duygulandıran itiraf

53 yaşında baba olan İlker Aksum’dan duygulandıran itiraf