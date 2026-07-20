Sabiha Gökçen Havalimanı'nda en yüksek günlük yolcu ve uçuş trafiği
Sabiha Gökçen Havalimanı, 19 Temmuz'da 171 bin 460 yolcu ve 915 uçuşla tarihinin en yüksek günlük sayılarına ulaştı. Yoğunluk sorunsuz atlatıldı.
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, tarihinin en yüksek günlük yolcu ve uçuş sayısına dün ulaşıldı.
Havalimanının meydan otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, 19 Temmuz'da havalimanında 171 bin 460 yolcu ağırlanırken 915 uçuş gerçekleşti.
Böylece havalimanında tüm zamanların en yüksek günlük yolcu ve uçuş sayısına ulaşıldı.
Yoğunluk, HEAŞ ile terminal işletmecisi İSG'nin koordinasyonu, kapsamlı saha planlaması ve tüm kurumların eş güdümlü çalışmasıyla sorunsuz atlatıldı.
Kaynak: AA / Ferhat Yasak