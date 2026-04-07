Rusya'nın uluslararası rezervleri 749 milyar dolara geriledi

Rusya Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin uluslararası rezervleri, 1 Nisan itibarıyla 1 Mart'a kıyasla yüzde 7,45 azalarak 749 milyar dolara geriledi.

Uluslararası rezervler, Rusya Merkez Bankası ve Rus hükümeti tarafından yönetilen döviz, altın ve diğer rezerv varlıklardan oluşuyor.

Batılı ülkeler, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya Merkez Bankası rezervlerinin yaklaşık yarısına erişimini dondurmuştu.