Rusya'da nitelikli olmayan yatırımcıların kripto varlık almasına yeşil ışık

Rusya Merkez Bankası, ülkede kripto para birimlerinin düzenlenmesine yönelik taslak plan hazırladığını ve nitelikli olmayan yatırımcıların da kripto varlık almasına izin verilmesini önerdiğini bildirdi.

Rusya Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, kripto para birimlerinin düzenlenmesine yönelik taslak planın hazırlandığı ve değerlendirme için hükümete gönderildiği belirtildi.

Plana göre, niteliklilerin yanı sıra, nitelikli olmayan yatırımcıların da kripto para alabileceğine işaret edilen açıklamada, iki kategorideki yatırımcılara farklı kuralların uygulanacağı kaydedildi.

Dijital para birimlerinin ve sabitkoinlerin "parasal değer" şeklinde tanımlandığı bilgisine yer verilen açıklamada, söz konusu enstrümanların Rusya'da ödeme aracı olarak kullanılamayacağının altı çizildi.

Açıklamada, kripto para işlemlerinin lisanslı borsalar ve aracı kurumlardan oluşan mevcut altyapı üzerinden yapılacağı belirtilirken, "Rusya Merkez Bankası, kripto paraları hala yüksek riskli bir araç olarak görüyor. Herhangi bir yargı yetkisi tarafından temin veya garanti edilmezler, yüksek oynaklığa maruz kalırlar ve yaptırım riskleri taşırlar. Yatırımcılar, kripto para birimlerine yatırım yapmaya karar verirken olası kayıplarının farkında olmalıdır." uyarılarına yer verildi.

Kripto paralar, Batılı ülkelerin kapsamlı yaptırımlarının ardından Rusya'da hızla popülerlik kazanmıştı.

Rusya Merkez Bankası, hükümete, 12 Mart'ta yaptığı açıklamada, kripto para işlemleri yapılması izninin sadece nitelikli yatırımcılara verilmesini önermişti.