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Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina faiz indiriminde acele edilmemesini istedi

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Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina, politika faizini düşürmek için acele edilmemesi uyarısında bulunarak hızlı indirimlerin fiyat artışlarını hızlandırabileceğini söyledi. Nabiullina, hasar gören tesislerin onarımı bitene kadar talebin kontrollü artması gerektiğini belirtti.

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, politika faizini düşürmek için acele edilmemesi gerektiğini belirterek, hızlı faiz indirimlerinin fiyat artışlarını hızlandırabileceği uyarısında bulundu.

Nabiullina, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da yaptığı konuşmada, ülkedeki ekonomik gelişmeleri ve para politikasına ilişkin beklentileri değerlendirdi.

Faiz indirimlerinde temkinli davranılması gerektiğini vurgulayan Nabiullina, "Politika faizini düşürmek için henüz acele etmemeliyiz. Bu, tam tersi sonuçlar doğurarak ekonomide faizlerin ve fiyatların yükselmesine, işletmelerimizin yeni zorluklarla karşılaşmasına yol açar." dedi.

Rusya'da petrol rafinerilerine, sanayi tesislerine, veri merkezlerine ve lojistik merkezlerine yönelik saldırıların üretim kapasitesini sınırladığını anlatan Nabiullina, hasar gören tesislerin onarımı tamamlanana kadar talebin kontrollü şekilde artması gerektiğini söyledi.

Elvira Nabiullina, üretim kapasitesinin yeniden devreye alınmasıyla faiz indirimleri için daha fazla alan oluşacağını belirterek, "Ekonominin küçülmesinden söz etmiyoruz ancak mevcut koşullarda talebin aşırı artması enflasyonu hızlandırabilir. Buna izin veremeyiz." ifadesini kullandı.

Rusya ekonomisinde aşırı soğumaya işaret eden herhangi bir gösterge bulunmadığını kaydeden Nabiullina, işsizliğin artması, reel gelirlerin düşmesi ve enflasyonun hedefin altına gerilemesinin, bu duruma işaret edebileceğini dile getirdi.

Nabiullina, Rusya Merkez Bankasının temel senaryosuna göre politika faizinin 2027'de düşmeye devam edeceğini ancak yıl boyunca çift haneli seviyelerde kalacağını belirtti.

İşgücü açığının bir miktar hafiflemesine rağmen yakın gelecekte tamamen ortadan kalkmasının beklenmediğini aktaran Nabiullina, sıkı para politikasının düşük enflasyon ve daha ılımlı faiz oranlarına ulaşmak için gerekli olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA
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