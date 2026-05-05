Rusya'da yeni otomobil satışları yüzde 3,4 arttı

Rusya'da sıfır otomobil satışları, yüksek kredi maliyetlerine rağmen yılın 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 artarak 372 bin 100'e ulaştı.

Rusya merkezli Avrupalı İşletmeler Birliğinden (AEB) yapılan yazılı açıklamada, batılı şirketlerin 2022'den bu yana sevkiyatı durdurduğu Rus otomobil sektörüne ilişkin bilgilere yer verildi.

Açıklamada, Rusya'da yeni otomobil satışlarının nisanda önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,8 artarak 117 bine çıktığı, satışların yılın 4 ayında 2025'in aynı dönemine göre yüzde 3,4 artarak 372 bin 100'e ulaştığı kaydedildi.

Ülkede Şubat 2022'ye kadar pazar lideri konumunda bulunan batılı otomotiv şirketleri, Ukrayna'daki savaşın başlamasıyla ülkeden çekildiğini duyurmuştu.

Rusya'da durma noktasına gelen otomobil satışları, özellikle Çinli şirketlerin ülkeye ihracatını ve yerli üreticilerin üretimlerini artırmasıyla toparlanma sürecine girmişti.

Rus hükümeti, Çinli şirketlerin pazarı ele geçirmesi nedeniyle ülkede satış yapılabilmesi için yerli üretim gibi şartlar yürürlüğe koymaya başladı.

Öte yandan Rusya vatandaşları, batılı şirketlerin otomobillerine paralel ithalat yöntemiyle hala erişim sağlayabiliyor.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
