Başkent'e Rusya'dan yatırım

Rusya'da enerji, telekomünikasyon, bankacılık, medya, turizm, emlak ve uzay havacılığı gibi sektörlerde faaliyet gösteren Sistema Holding bünyesindeki ERSO Enerji Çözümleri Şirketi, Başkent'te enerji sektöründe faaliyet gösteren bir şirketle yüksek akım elektrik ürünleri üretmek üzere ortak girişim grubu kurmaya hazırlanıyor. Başkent'e yapılacak yatırımın önemine değinen Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "Katma değer oluşturarak, istihdam sağlayacak her türlü yatırıma kapımız açık" dedi.

Yıllık cirosu 30 milyar doları aşan Sistema Holding'in yönetici partneri Leonid Petukhov ile holding bünyesindeki ERSO Enerji Çözümleri Şirketi CEO'su Goran Malbasic, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret etti. Global Enerji Derneği Başkanı Murat Dilek'in de yer aldığı ziyarette Petukhov ile Malbasic, holdingleri ile Ankara'da yapmayı planladıkları yatırımlar hakkında bilgi verdi. Bünyesinde yaklaşık 140 bin çalışanın istihdam edildiği Sistema Holding'in ilaç üretimi dahil birçok alanda faaliyet gösterdiğini aktaran Malbasic, grubun alt şirketi ERSO olarak Başkent'te enerji alanında işbirliği gerçekleştirmek üzere görüşmeler yaptıklarını anlattı. Enerji alanında faaliyet gösteren ve onlarca ülkeye ihracat yapan bir Ankara şirketi ile görüştükleri bilgisini veren Malbasic, "Buradaki şirketle joint venture yani ortak girişim şirketi oluşturup yeni teknoloji yüksek akım elektrik ürünleri üretmeyi planlıyoruz. Türkiye'yi bir merkez olarak belirleyip buradan diğer ülkelere ihracat yapmak da gündemimizde" dedi.

Malbasic, kurmayı planladıkları işyerinde yüksek mühendislik çalışması yapabilecek gençlerin istihdam edileceğini de bildirdi.

ATO Başkanı Baran konuşmasında ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Rusya ile Türkiye'nin ticari ilişkilerine değindi. Turizm, tarım, enerji ve inşaat sektörlerinde Rusya ile ticaretin devam ettiğini bildiren Baran, "Bir Rus firmasının yatırım için Ankara'yı düşünmesinden büyük memnuniyet duyduk. Katma değer oluşturarak, istihdam sağlayacak her türlü yatırıma kapımız açık. Ankara Ticaret Odası olarak da yatırımcılarımızın ihtiyaç duyduğu her alanda destek vermeye, elimizden gelen katkıyı sağlamaya hazırız" dedi.

Dünya ekonomisinin pandemi ile birlikte önemli bir değişim sürecinden geçtiğine dikkat çeken Baran, "Üretim, lojistik ve tedarik için dünyanın pusulası artık Türkiye'yi gösteriyor. Başkentimizi de bu süreçte yüksek teknolojili ürünlerin merkezi haline getirmek istiyoruz" diye konuştu. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi