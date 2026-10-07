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Rosnedra Başkanı Kazanov, 2025'te rezervlere 712 ton altın eklendiğini bildirdi

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Rosnedra Başkanı Oleg Kazanov, son 5 yılda yıllık altın üretiminin 430-480 ton arasında değiştiğini, resmi rezervlere ise yılda 700-800 ton eklendiğini bildirdi. Kazanov, 2025'te devlet bilançosuna 712 ton altın rezervi eklendiğini aktardı.

Rusya Federal Yer Altı Kaynakları Ajansı (Rosnedra) Başkanı Oleg Kazanov, ülkede son 5 yılda yer altından çıkarılan altın miktarının yıllık 430 ila 480 ton şeklinde değiştiğini, buna karşılık resmi maden rezervi kayıtlarına yılda 700 ila 800 tonluk yeni altın rezervi eklendiğini bildirdi.

Kazanov, başkent Moskova'da düzenlenen "MAYNEX 2026" forumunda yaptığı açıklamada, Rusya'da altın madenciliği ve rezerv artışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkede devlet bilançosunda dikkate alınan yıllık altın üretiminin son 5 yılda 430 ila 480 ton olarak değiştiğini belirten Kazanov, bu miktarın yaklaşık üçte ikisinin nihai altın üretimine dönüştüğünü ifade etti.

Kazanov, resmi maden rezervi kayıtlarına eklenen altın miktarının yıllık bazda genellikle 700 ila 800 ton seviyesinde bulunduğunu belirterek "Güncellenmiş verilere göre, 2025'te devlet bilançosuna 712 ton altın rezervi ekledik." dedi.

Rezerv artışının ana bölümünün mevcut maden sahalarında sağlandığını kaydeden Kazanov, ilk kez devlet bilançosuna alınan yeni sahaların toplam rezerv artışındaki payının yaklaşık beşte bir düzeyinde olduğunu aktardı.

Kazanov, 2025'te maden arama yatırımlarının 114 milyar rubleye ulaştığını; bunun, yaklaşık 90 milyar rublelik bölümünün altın aramalarına yönlendirildiğini bildirdi.

Kaynak: AA
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