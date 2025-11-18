Robotik Cerrahi ile Böbrek Üstü Bezlerindeki Tümörler Daha Güvenli Tedavi Ediliyor

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesinden Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hüsnü Aydın, böbrek üstü bezlerinde görülen kitle ve hormon üreten tümörlerin robotik cerrahiyle daha güvenli ve hassas şekilde tedavi edilebildiğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Hüsnü Aydın, cerrahlar için operasyonel mükemmellik, hastalar için ise minimum ağrı ve konfor anlamına gelen yenilikçi yöntemin, özellikle kritik bölgelerdeki ameliyatlarda öne çıktığına dikkati çekerek, ileri teknoloji sayesinde ameliyat başarısının ve hastaların yaşam kalitesinin yüksek seviyeye çıktığını aktardı.

Böbrek üstü bezlerinin küçük olmasına rağmen hayati işlevler üstlendiğini kaydeden Aydın, "Bu bezler yaklaşık 7 ila 10 gram ağırlığında, 4-5 santimetre uzunluğunda ve 1-2 santimetre enindedir. Buna rağmen salgıladıkları hormonlarla stresle mücadele, tansiyon dengesi ve enerji metabolizması üzerinde etkili olurlar. Ancak bezlerde gelişen kitleler, büyüme ya da aşırı hormon üretimi gibi durumlarda cerrahi gerektirebilir." ifadelerini kullandı.

Böbrek üstü bezi cerrahisinin genellikle kapalı yöntemlerle gerçekleştirildiğinin bilgisini paylaşan Aydın, bu ameliyatların hastanın vücudunda yapılan küçük kesilerle laparoskopik ya da robotik cerrahi yöntemleriyle yapılabildiğini anlattı.

Aydın, minimal invaziv cerrahi sayesinde iyileşme süresinin kısalıp, ağrı ve yara izinin minimuma indiğini vurguladı.

Robotik cerrahinin özellikle son yıllarda popülarite kazandığını belirten Aydın, bu yöntemin bazı durumlarda laparoskopiye göre üstünlük sağladığına dikkati çekti.

Robotik cerrahinin üç boyutlu görüntü sağlaması, kameranın kontrolünün tamamen cerrahta olması ve titremeyi ortadan kaldıran teknolojisi sayesinde ameliyatın hassasiyetini artırdığını kaydeden Aydın, özellikle obez hastalarda, büyük kitlelerde ya da feokromositoma gibi fazla hormon salgılayan tümörlerde robotik cerrahinin fayda sağladığını aktardı.

Aydın, Medipol Acıbadem Bölge Hastanesinde hastaların konforunu artırmaya yönelik teknolojik olanakların en üst düzeyde kullanıldığını ifade ederek, "Amacımız, hastalarımızın güvenliğini en üst düzeyde tutarken, ameliyat sonrası süreci de olabildiğince konforlu hale getirmek. Robotik cerrahi bu hedefe ulaşmamızda önemli bir araç." değerlendirmesinde bulundu.