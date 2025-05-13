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Rize'de Yaş Çay Tabana Fiyatı Tartışma Yarattı

Rize'de Yaş Çay Tabana Fiyatı Tartışma Yarattı
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Rize'de 2024 yılı için açıklanan yaş çay taban fiyatı olan 25,44 lira, bazı çay müstahsilleri tarafından beğenilirken, bazıları ise yetersiz buldu. Müstahsilin beklentileri ve piyasa koşulları üzerine görüşler paylaşıldı.

Rize'de açıklanan yaş çay tabanı fiyatını kimi çay müstahsilleri beğendiğini kimi ise yetersiz bulduğunu dile getirdi.

2024 yılında 17 lira taban fiyat ve 2 lira destekleme primiyle toplam 19 lira olan yaş çayın fiyatı bu yıl destekleme fiyatı kaldırılarak 25,44 lira olarak belirlendi. Çay müstahsillerinin bazıları bu rakama sevinirken bazı çiftçiler ise yetersiz bulduklarını dile getirdi.

Çay taban fiyatı açıklanmadan önce müstahsilin beklentisinin düşük olmasının çay taban fiyatına da yansıdığını kaydeden Rizeli çay müstahsili Ensar Memişoğlu, "Bu 25,44 niye yapıldı? Rize halkı bunu kendi istedi. Kahvehanelerde, kıraathanelerde konuşuyorlar 22 olur 23 olur diye kamuoyu oluşturuyorlar. Kardeşim 35- 40 liradan açın bu kapıyı 40 lira olur mu diyorlar 40 olursa çay ocaklarında 15 lira olacak çay fiyatı, kuru çay olacak 400 lira. 400 lira zeytine veriyorsun zamanında bir kilo yaş çay parasıyla bir kilo zeytin alıyordun şimdi alamıyorsun" dedi.

Bir yılda 3 sürgün çay toplandığını hatırlatan Sabit Karaca, "Yeterlidir, ben o kadar düşünmüyordum tabii ki hayat şartlarına göre yeterli değil ama biz 3 kez çay topluyoruz bunu da 25 liradan 75 lira yapıyor gayet yeterli bence" ifadelerini kullandı.

Açıklanan fiyattan memnuniyetini dile getiren Ahmet Ak, "Çok güzel bir fiyat verdiler biz memnunuz, bunu da öpsünler başına koysunlar" dedi.

Rize'nin Pazar ilçesinde yaşayan çay müstahsili Volkan Canca ise, "Çayın fiyatı ideal bir fiyat daha düşük bekliyorduk biz. Çaykur'un burada işleyeceği politika çok önemli çay alımında kısıtlama ve kontenjana giderse, özel sektör daha düşük alım durumu olabiliyor buna da dikkat etmesini bekliyoruz" diye konuştu. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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