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Rize'de Çay Üreticileri Tabuta Doldurdukları Çayı Taşıyarak Eylem Yaptı

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Rize'de çay taban fiyatlarının açıklanmasının ardından çay üreticileri, tabuta doldurdukları yaş çayı sokak sokak omuzlarında taşıyarak eylem yaptı. Yaş çay taban fiyatının destekleme ile birlikte 19 TL açıklanmasının ardından çay üreticileri Rize'nin Fındıklı ilçesinde düzenledikleri yürüyüşle açıklanan fiyata tepki gösterdi.

Rize'de çay taban fiyatlarının açıklanmasının ardından çay üreticileri, tabuta doldurdukları yaş çayı sokak sokak omuzlarında taşıyarak eylem yaptı.

Yaş çay taban fiyatının destekleme ile birlikte 19 TL açıklanmasının ardından çay üreticileri Rize'nin Fındıklı ilçesinde düzenledikleri yürüyüşle açıklanan fiyata tepki gösterdi. Fındıklı Ziraat Odası tarafından düzenlenen yürüyüşe siyasiler, STK'lar ve vatandaşlar katıldı. Eylemin başlangıç noktasına çuvallarla getirilen yaş çay bir tabutun içerisine döküldü. Vatandaşlar, istiflenen çay doldu tabutu omuzlarında sokak sokak taşıdı. Fındıklı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Özsoy yaptığı açıklamada, "Emeğimize saygı istiyoruz. Biz alnımızın teriyle kazanarak çocuklarımıza iyi bir gelecek inşa etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Fındıklı Rize Çay Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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