Rize'de güneşli havayı fırsat bilen çay üreticileri hasat için bahçelere girmeye başladı

Rize'de güneşli havayı fırsat bilen çay üreticileri ilk sürgün hasat için bahçelere girmeye başladı.

Bahçelerindeki hazırlıkları bitiren üreticiler sabahın erken saatlerinden itibaren Pazar ilçesinde çay bahçelerine girerek çay kesmeye başladı. Şarjlı çay motoru yerine makasla çay toplamayı sevdiğini dile getiren çay müstahsili Hayriye Karakütük "Bugün hayırlısıyla çayımıza başladık. İnşallah vatana millete hayırlısı olur. İnşallah bizde başaracağız. Ben motoru sevmiyorum, onun yerine makasla çay toplamayı seviyorum. Çay toplamayı seviyorum. İnşallah vatanımıza milletimize hayırlı olur" dedi.

Çetin Karakütük ise "Bugün hayırlısıyla başladık. Allah utandırmasın. Geçen yıl da bu zamanlarda başlamıştık. Allah'a şükür çayımız güzel. Devletimizden de Allah razı olsun iyi fiyat verdi" ifadelerini kullandı.

ÇAYKUR'dan yapılan açıklamada, bazı bölgelerde çayın hasat edilebilecek seviyeye ulaştığı belirtilerek "Bu yıl soğuk geçen bahar mevsimi sebebiyle çayımızın geç olgunlaştığı bir dönem yaşıyoruz. Buna rağmen erkenci olabilen yerler ve hasat sürecini başlatmaya hazır olan müstahsillerimiz için 2026 yılı yaş çay kampanyamızı açıyoruz" ifadelerine yer verildi. - RİZE

