Rheinmetall ve MSC, Romanya'daki Mangalia Tersanesi'ni 4 askeri gemi için devralacak

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Alman savunma sanayi şirketi Rheinmetall ve İsviçre merkezli deniz taşımacılığı şirketi MSC, Romanya'nın Köstence kentinin güneyinde yer alan Mangalia Tersanesi'ni ortaklaşa devralacak.

Düsseldorf merkezli Rheinmetall'den yapılan açıklamaya göre, Rheinmetall ve MSC ortaklığı, tersanenin devrine ilişkin ihalede en iyi teklifi vererek açık artırmayı kazandı.

Yaklaşık 138 milyon avro bedelle gerçekleştirilecek satın alma sürecinin birkaç hafta içinde tamamlanması bekleniyor.

Sivil ve askeri üretim aynı çatı altında toplanacak

Söz konusu ortaklıkla Mangalia Tersanesi'nin hem sivil hem de askeri gemi yapım faaliyetlerinin bir arada yürütüleceği "çift kullanımlı" bir üretim merkezine dönüştürülmesi öngörülüyor.

Bu kapsamda, ulusal ve uluslararası pazarları hedefleyen üretimlerin güvenle yürütülebilmesi için tersane alanının gelecekte farklı sektörlere ve özel güvenlik bölgelerine ayrılacağı bildirildi.

Tesis, Romanya hükümetinin sipariş ettiği 4 askeri geminin inşasında ana üretim merkezi olarak faaliyet gösterecek. Proje kapsamında Romanya donanması için 96 metre uzunluğunda 2 açık deniz karakol gemisi ile 43 metre uzunluğunda 2 dalgıç destek gemisi inşa edilecek.

Tersanenin aynı zamanda bölgedeki diğer askeri gemi inşa projeleri için de bir lojistik ve üretim merkezi (hub) olması planlanırken, Rheinmetall bu yatırımla Güneydoğu Avrupa'daki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Tersane modernize edilecek

Yatırıma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rheinmetall Deniz Sistemleri Birimi Üst Yöneticisi (CEO) Tim Wagner, şu ifadeleri kullandı:

"Bu satın almayla birlikte tersanede kapsamlı bir genişletme ve modernizasyon süreci planlıyoruz. Hedefimiz mevcut altyapıyı geliştirmek, üretim koşullarını iyileştirmek ve kapasiteyi gelecekteki gereksinimlere uygun hale getirmektir. Böylece bu tesis, Güneydoğu Avrupa'daki stratejik faaliyetlerimizin uygulanmasında uzun vadede önemli bir rol üstlenecek ve bölgedeki endüstriyel varlığımızı güçlendirecektir."

Kaynak: AA