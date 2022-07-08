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Resmi Gazete'de yayımlandı: Tüm ilaçlara yüzde 25 zam geldi

Haberler.com - Bilsay Özer - Ekonomi
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Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, bugünden itibaren geçerli olmak üzere tüm ilaçlara yüzde 25 zam yapıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar'a göre ilaçlara zam yapıldı.

YÜZDE 25 ZAM GELDİ

Madde 2'ye eklenen geçici bir madde ile, beşeri tıbbi ürünlerine fiyatlandırılmasında kullanılan Türk lirası cincinden bir Euro değerinin, 2022 Temmuz'da yüzde 25 artırıldığı belirtildi.

ECZACILARIN KAR ORANI ARTIRILDI

İlgili karar ile eczacı karlarında da artışa gidildi. Buna göre ilaçların depocuya satış fiyatının 100 TL'ye kadar olan kısmı için eczacı kârı yüzde 25'ten yüzde 28'e, 100-200 TL arasında olan kısmı için yüzde 16'dan yüzde 18'e ve200 TL üstünde kalan kısmı için yüzde 12'den yüzde 13'e çıkarıldı.

Haberler.com / Bilsay Özer - Ekonomi

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