Resilient Lady Kruvaziyeri Bodrum'da 2.556 Yolcu Getirdi

Resilient Lady Kruvaziyeri Bodrum'da 2.556 Yolcu Getirdi
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Bodrum'a gelen Resilient Lady kruvaziyeri, 2 bin 556 yolcu ve 1151 personel ile Rodos'tan yola çıktı. Yolcular, gümrük işlemlerinin ardından ilçe merkezinde yürüyüş yaparak tarihi ve turistik yerleri gezdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen Resilient Lady adlı kruvaziyer, 2 bin 556 yolcu getirdi.

Bahamalar bayraklı 277 metre boyundaki Resilient Lady, sabah saatlerinde Rodos Limanı'ndan Bodrum'a geldi. Gemide ağırlıklı olarak Amerikalı olmak üzere toplam 2 bin 556 yolcu ve 1151 personel bulunuyor.

Gemiden inen yolcular, gümrük işlemlerinin ardından ilçe merkezinde yürüyüş yaptı. Kimi yolcular da ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Gemi, akşam saatlerinde Yunanistan'ın Mikonos Limanı'na hareket edecek. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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