Rekabet Kurulu, pil tedarikçisi firma hakkında soruşturma başlattı

Rekabet Kurulu, hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren bir pil tedarikçisi firmanın rekabeti sınırladığı iddialarını araştırmak için soruşturma başlattı.

REKABET Kurulu, rekabeti sınırlayıcı eylemlerde bulunduğu öne sürülen pil tedarikçisi firma hakkında soruşturma başlattı.

Rekabet Kurulu, 7 Eylül'deki toplantısında hızlı tüketim malları sektöründe pil tedarikçisi olarak faaliyet gösteren firmanın, ürünlerinin mağazalardaki satış fiyatını belirleyerek rekabeti sınırladığı iddialarını ele aldı. Ön araştırmada elde edilen bilgi ve belgeleri yeterli bulan kurul, firmanın 4054 sayılı 'Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesinde yasaklanan, rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan eylemlerde bulunup bulunmadığının tespitine ilişkin soruşturma başlattı.