Rekabet Kurulu'ndan Hemel Boya'ya Soruşturma

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Rekabet Kurulu, ahşap koruma ve boya sektöründe faaliyet gösteren Hemel Boya Kimya ve Sanayi AŞ hakkında, fiyat tespiti ve internet satış kısıtlamaları nedeniyle soruşturma açtı.

Rekabet Kurulu, ahşap koruma, bakım ve boya alanında faaliyet gösteren Hemel Boya Kimya ve Sanayi AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinden soruşturmaya ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre, ahşap koruma, bakım ve boya alanında faaliyet gösteren Hemel Boya Kimya ve Sanayi AŞ'nin yeniden satıcılarının satış fiyatlarını tespit etmek ve/veya internet satışlarını kısıtlamak yoluyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen ön araştırma tamamlandı.

Bu kapsamda, şirket hakkında elde edilen deliller ciddi ve yeterli bulunarak söz konusu teşebbüs hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.

Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

Kaynak: AA / Zeynep Duyar - Ekonomi
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