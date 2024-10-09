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Bitkisel ilaç ve kozmetik sektörüne soruşturma

Bitkisel ilaç ve kozmetik sektörüne soruşturma
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Rekabet Kurulu, Biota ve Derma-Cos şirketleri dahil dört firma hakkında, satış fiyatlarını belirleme ve internet satışlarını kısıtlama iddialarıyla soruşturma başlattı.

Rekabet Kurulu, Biota Bitkisel İlaç ve Kozmetik Laboratuarları AŞ, Derma Cos İlaç Medikal ve Kozmetik Sanayii ve İç Ticaret AŞ ile Derma-Cos Kozmetik Sanayi Ticaret İthalat ve İhracat Limited Şirketi'nden oluşan ekonomik bütünlük hakkında soruşturma açtı.

TESPİT AMAÇLI SORUŞTURMA AÇILDI

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, söz konusu ekonomik bütünlük, Bioxcin, Nutraxin, Bioder ve Biobaby markalarıyla eczane kanalında, Bioblas ve Restorex markalarıyla ise market kanalında faaliyet gösteriyor.
Kurul, Biota Bitkisel İlaç ve Kozmetik Laboratuarları AŞ, Derma Cos İlaç Medikal ve Kozmetik Sanayii ve İç Ticaret AŞ ile Derma-Cos Kozmetik Sanayi Ticaret İthalat ve İhracat Limited Şirketi'nden oluşan ekonomik bütünlük hakkında yeniden satıcılarının satış fiyatını tespit etmek ve/veya internet satışlarını kısıtlamak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açılmasını kararlaştırdı. Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin kanunu ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.
Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi

Rekabet Kurulu Kısıtlama Ekonomi Finans Hukuk COS

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