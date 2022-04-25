İmalat sanayi kapasite kullanım oranı 0,5 puan arttı - Haberler

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İmalat sanayi kapasite kullanım oranı 0,5 puan arttı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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İmalat sanayi kapasite kullanım oranı 0,5 puan arttı

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 77,8 seviyesinde gerçekleşti.

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 77,8 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan ayı İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı verisini açıkladı. 2022 yılı Nisan ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 725 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi. Buna göre, imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 77,8 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 78,1 seviyesinde gerçekleşti. - İSTANBUL

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