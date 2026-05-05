Haberler

Reel efektif döviz kuru endeksi Nisan ayında arttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (REK) endeksi, Nisan ayında bir önceki aya göre 1,59 puan artarak 106,30 olarak gerçekleşti.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (REK) endeksi, Nisan ayında bir önceki aya göre 1,59 puan artarak 106,30 olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (REK) endeksi, Nisan ayında bir önceki aya göre 1,59 puan artarak 106,30 olarak gerçekleşti. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yi-ÜFE) bazlı REK endeksi ise, Nisan ayında bir önceki aya göre 0,64 puan artarak 102,16'ya yükseldi.

REK endeksindeki artış, temel olarak TÜFE'deki artıştan kaynaklanıyor. TÜFE bazlı REK endeksine etki eden bileşenler incelendiğinde, Türk lirası karşısında, bir önceki aya göre ABD doları ortalama yüzde 1,31 oranında değer kazanırken euro ortalama yüzde 2,20 oranında değer kazandı. TÜFE ise bir önceki aya göre yüzde 4,18 oranında artarken, Yi-ÜFE yüzde 3,17 oranında arttı. Sonuç olarak, Türkiye TÜFE'sindeki değişim endeksin artışına katkıda bulunurken; Dünya TÜFE Sepeti ile Nominal Kur Sepetindeki değişim endeksi azaltıcı yönde etkiledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: İran savaşı 3 hafta daha uzayabilir

"Tekneleri vurduk" diyen Trump'tan endişe yaratan savaş mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçeli’nin Öcalan önerisine muhalefetten ilk tepki

Bahçeli’nin Öcalan önerisine muhalefetten ilk tepki
Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı! Tatilcilerden tepki yağıyor

Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı
13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı! En yakınları tutuklandı

13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı
Eylem Tok cezaevinden mektup yazdı: O aile ile anlaştık

Eylem Tok, acılı aile ile anlaştı
Bahçeli’nin Öcalan önerisine muhalefetten ilk tepki

Bahçeli’nin Öcalan önerisine muhalefetten ilk tepki
32 yaşındaki Bad Bunny, Met Gala'da yaşlı bir adama dönüştü

Kim der 32 yaşında! Dünyaca ünlü şarkıcı kırmızı halıda tanınmaz halde
JP Morgan'daki 'köle' skandalında yeni detaylar: Üçlü ilişki iddiaları dosyada

Dev bankada skandal büyüyor: Beni üçlü ilişkiye davet etti