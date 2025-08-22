Red Bull 64 Bars yeni sezonunu Uzi ile açtı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Red Bull'un Türkçe rap sahnesine yönelik projesi 64 Bars, dördüncü sezonunun açılışını şarkıcı Uzi ile gerçekleştirdi. Program, nakaratsız ve tekrarsız 64 satırlık performanslarla güçlü isimleri bir araya getiriyor.

Red Bull'un Türkçe rap sahnesine yönelik projesi 64 Bars, yeni sezonunun açılışını şarkıcı Uzi'nin konuk olduğu bölümle gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkçe rap sahnesinin güçlü isimlerini bir araya getiren Red Bull 64 Bars, nakaratsız ve tekrarsız 64 satırlık performanslarıyla dördüncü sezonuna giriş yaptı.

Serinin açılış bölümünde şarkıcı Uzi, performansıyla dinleyicilerle buluştu. Bölümün prodüktörlüğünü ise da Poet üstlendi.

Programın bölümleri, Red Bull'un çevrim içi platformlarında yayımlanıyor.

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi
Kars'ta İranlı kuryenin makatından 203 gram uyuşturucu çıktı

Hastanede çekilen filmdeki detay doktorları bile şaşkına çevirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte cesedi villanın bahçesinde bulunan adamın kaçırıldığı anlar

Cesedi gömülü halde bulunan adamı böyle kaçırmışlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.