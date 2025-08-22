Red Bull 64 Bars yeni sezonunu Uzi ile açtı

Red Bull'un Türkçe rap sahnesine yönelik projesi 64 Bars, yeni sezonunun açılışını şarkıcı Uzi'nin konuk olduğu bölümle gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkçe rap sahnesinin güçlü isimlerini bir araya getiren Red Bull 64 Bars, nakaratsız ve tekrarsız 64 satırlık performanslarıyla dördüncü sezonuna giriş yaptı.

Serinin açılış bölümünde şarkıcı Uzi, performansıyla dinleyicilerle buluştu. Bölümün prodüktörlüğünü ise da Poet üstlendi.

Programın bölümleri, Red Bull'un çevrim içi platformlarında yayımlanıyor.