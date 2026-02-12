Haliç Üniversitesinden ramazan ayında sağlıklı beslenme tavsiyeleri

Haliç Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Özerson, yaklaşan ramazan ayında sahurun atlanmaması gereken temel öğün olduğunu vurgulayarak, sahurun ihmal edilmesinin gün içinde kan şekeri dalgalanmalarına bağlı olarak erken acıkma, halsizlik, baş ağrısı ve konsantrasyon bozukluğu gibi şikayetleri artırabileceğini belirtti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, oruç doğru planlandığında metabolik dengeyi desteklerken, iftar ve sahurda yapılan beslenme hataları bu olumlu etkiyi azaltabilir.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özerson, ramazan ayının beslenme düzeninin değiştiği ve öğünlerin gündüz saatlerinden geceye kaydığı bir dönem olduğuna işaret ederek, öğün sayısının azalması ve tek öğünde tüketilen besin miktarının artmasının özellikle karbonhidrat ve yağ tüketimini artırırken sebze ve meyve tüketimini azaltabildiğini vurguladı.

Uzun süreli açlığın ardından yapılan iftarın metabolizmanın yeniden aktive olduğu kritik zaman dilimlerinden biri olduğuna dikkati çeken Özerson, kısa sürede yüksek miktarda ve ağır besinler tüketilmesinin mide dolgunluğu, bulantı, gaz, reflü, hazımsızlık ve kilo artışı gibi sorunlara neden olabileceğini kaydetti.

Özerson, sahurun ramazan boyunca atlanmaması gereken temel öğün olduğunu vurgulayarak, sahurun ihmal edilmesinin gün içinde kan şekeri dalgalanmalarına bağlı olarak erken acıkma, halsizlik, baş ağrısı ve konsantrasyon bozukluğu gibi şikayetleri artırabileceğini aktardı.

Ramazanda sağlıklı beslenmede pişirme yöntemlerinin önem taşıdığına işaret eden Özerson, kızartma ve tütsüleme yerine haşlama, ızgara, buharda pişirme ve fırınlama yöntemlerinin tercih edilmesini, şerbetli tatlılar yerine ise sütlü tatlılar, meyve ve şekersiz hoşaf ya da komposto gibi alternatiflerin daha dengeli seçenekler olabileceğini belirtti.

Özerson, ramazan döneminde temel yaklaşımın kan glukoz düzeylerinde ani dalgalanmaları önlemek, uzun süreli tokluk sağlamak ve sindirim sistemi üzerindeki yükü azaltmak olduğunu aktararak, hızlı sindirilen rafine karbonhidratlar yerine düşük glisemik indeksli ve lif açısından zengin besinlerin tercih edilmesini tavsiye etti.