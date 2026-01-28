QUA Home ikinci mağazasını açtı

QUA Home, ikinci mağazasını İstanbul'daki Emaar Square Mall'da hizmete sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, teknik granit üreticisi QUA Granite bünyesindeki marka, Bağdat Caddesi'nin ardından ikinci şubesini açarak büyüme sürecini devam ettiriyor.

Ev tekstili, dekoratif ürünler, mum koleksiyonları ve giyim ürünlerinin yer aldığı mağaza, "I'm Home" mottosuyla oluşturulan yaşam konseptini ziyaretçilerle buluşturuyor.

Sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımla tasarlanan yeni mağazada, ziyaretçilerin ürünlerle temas kurabileceği deneyim alanları ve malzeme kütüphanesi yer alıyor. Tasarımda kullanılan malzemeler, çevresel etkiyi azaltmayı hedefliyor.

Marka, fiziksel mağazaların yanı sıra internet mağazası üzerinden de erişimini artırmayı ve uluslararası bir yaşam kültürü oluşturmayı amaçlıyor.